Elkie化身美麗與性感兼具的女車手。（KEYMAXii提供）

Elkie熱到中暑癱倒。（KEYMAXii提供）

韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）上週五發行首支個人中文舞曲〈SPEED UP〉，MV也將在本周四（17日）於YouTube上線，影片中她化身美麗與性感兼具的女車手，完美呈現了甩尾、修車等場面，而儘管成果看起來相當帥氣，過程確是十分艱辛，因為是在將近40度的高溫下拍攝，又得穿上厚重的賽車手服，讓她不僅渾身是汗，甚至熱到中暑攤倒在沙發上。

MV分成2天拍攝，Elkie透露原本想找個戶外的場地，但團隊擔心暑假會有颱風，考量後認為找室內的場景較保險，「不過在室內也一樣熱，因為我們是在車子、車庫裡拍攝，也不可能開冷氣」，直呼就像在桑拿房，熱到讓她全身被汗浸透，且擔心影響到第2天的造型，「第1天拍攝中暑後，我也不敢去刮痧，怕身上會紫一片紅一片」，直到所有都完成後才敢去治療。

她也補充以前CLC時期拍攝MV，「大家可以輪流上場，這次我幾乎沒休息，因為得獨自一人從頭拍到尾，所以整天都沒有辦法抽空吃飯，喝一點運動飲料補充體力後又繼續拍攝」，並稱過程雖然辛苦，但也有很多意外的驚喜，不僅很開心可以獲得台灣肌肉車聯盟（TMC車隊）的協助，「MV中出現了2排、超過20幾台的跑車，感謝車友們都很願意讓自己的車入鏡」，拍攝時還巧遇「韓哥」姜成鎬以及吳建豪在附近參加活動，2位大前輩還都特地走過來為Elkie加油打氣。

Elkie興奮分享，「韓哥發現我拍攝的主題是關於車，又穿著一身賽車服，還問我是不是賽車手」，2人在現場也有用韓、英文短暫交流，「因為韓哥在旁邊，真的瞬間覺得自己『東京車神』降臨，光看表情絕對會以為我是冠軍」；吳建豪則是在Elkie補妝時，頻詢問她各種拍攝細節，「很感謝他非常關心我」，也透露2人其實都有參與陸綜《青年π計劃》，「但我因為要準備〈SPEED UP〉提早來台灣，錯失跟他一起錄製的機會，不過還是在這首歌的MV拍攝現場遇到了，這緣分好神奇」。