體育署今天舉辦「2023 SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，揭曉9月16日體育表演會的節目內容，將以「破框力」為主軸，體育署副署長房瑞文表示，今年將有12個運動種類攜手國際團隊共襄盛舉，共同打造一場新穎且磅礡的演出。

本次舞台設計創新突破，外型猶如蓄勢待發的盛開花朵，並結合高空技術機關，增加視覺震撼，搭配頂尖團隊跨界聯合演出，將再次在台北小巨蛋掀起熱潮。記者會也帶大家搶先觀賞即將成為2024巴黎奧運競賽項目的霹靂舞演出，揭開體育表演會序幕，象徵今年體育表演會秉持蛻變求新、銳不可擋的精神，將帶給觀眾前所未有的精彩體驗。

體育表演會為9月9日國民體育日系列活動的重要活動。體育表演會除了體育演出外，更展現了運動員精神以及各專業領域技術的合作。今年節目設計融合了傳統與現代風格，更有打破舞台框架的高空特技，展現力與美結合，此外也克服場地限制，將水上運動乘風破浪的刺激感帶給觀眾，透過各種體育與專業硬體技術的結合，將呈現精彩絢爛舞台。

一直以來眾所矚目的體育表演會不斷創新與突破，今年特別邀請24組頂尖團隊跨界聯合演出， 活動主持人由活力十足的Lulu黃路梓茵與熱情洋溢的夏和熙搭檔，將激盪出活力與熱情的火花；並邀請到全方位實力男團Ｗ0LF(S)五堅情同場演出，要為台灣體壇選手們帶來最具能量的鼓勵與喝采。

體育表演會將於8月19日下午1時正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/)，索票詳情請搜尋KKTIX票務系統。當天無法親臨現場的民眾，可以透過晚上7時於年代MUCH台、中視新聞台、MOD壹綜合台、LINE TODAY運動分類頁、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平台進行轉播，讓全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。