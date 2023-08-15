副總統、民進黨總統參選人賴清德近日接受《彭博商業周刊》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，他會繼續以「中華民國」（台灣）來稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑。引發網路熱議。PTT鄉民直酸「台獨龜孫撞山」、「台獨基本教義派人呢？」、「蓋起來我以為是馬英九講的」、「華獨金孫」、「賴承認憲法一中，下一步是不是九二共識？」、「死忠仔很討厭中華民國吧？」、「綠營側翼這樣忍得下去喔？」

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。《彭博》數度關切有關台灣獨立的問題，詢問賴清德，是否要正式的獨立？賴清德回應，必須要根據事實，他所謂的務實，就是根據事實，這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣佈獨立。

《彭博商業周刊》追問，為了提升正式的認同，賴清德是否會考慮正式更改中華民國的國名？賴清德說，現在的名字、憲法上的名字就是中華民國，為了要團結台灣，「總統蔡英文用中華民國（台灣）來稱呼我們的國家，未來我也會持續這樣來推動，沒有另外更改國家名字的情況」。

此外，《彭博商業周刊》續問，對於正式獨立，賴清德是否有藍圖？賴清德重申，他的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，所以沒有所謂的獨立路徑。他強調，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家。

PTT鄉民表示「時空背景不同」、「台獨龜孫撞山」、「咦？台獨基本教義派人呢？」、「蓋起來我以為是馬講的」、「華獨金孫」、「是否無法維持現狀，民進黨就選戰爭？」、「覺青該出征賴清德了吧」、「果然，4年前就被認證的同路人」、「請民進黨讓選民知道選民進黨的可能下場」、「台獨金孫鬼轉中華教父」、「吸獨一輩子，發現成分是最頂的『華國』？台派笑死」、「別人講就是親共，民進黨就是愛國？笑死！」

還有人說「賴清德承認憲法一中，下一步是不是九二共識？」、「果然統獨就是假議題，任何人要選最後都會變成這個路線」、「可憐台獨派又被割棄」、「這個由其他人來說一定被噴成中共同路人XD」、「結果是別人不能賣台而已嗎？」、「塔綠斑錯亂中」、「哥布林本來抓住浮木又沉了」、「死忠仔很討厭中華民國吧？請拿回台灣人的尊嚴」、「正確，台獨再怎麼切割都會投賴」、「民進黨側翼這樣你們忍得下去喔？」