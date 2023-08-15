搶佔ATX 3.0電源商機，高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）15日宣布推出Smart BM3銅牌系列電源，曜越指出，此系列為ATX 3.0電源，除主打150mm(寬)x86mm(高)x140mm(深)的精巧體積外，亦一口氣推出550W、650W、750W、850W等四種瓦數等不同選擇。

曜越指出，為提供新一代入門級顯卡最佳相容體驗，Smart BM3滿足ATX 3.0規範，採用原生12+4pin PCIe 5.0接頭設計，並支援多組8pin接頭。內建優質主日系電解電容搭配80 PLUS銅牌認證，Smart BM3銅牌系列絕對是玩家首選的高穩定半模組電源。

為最新顯卡穩定輸電而生，Smart BM3銅牌系列符合Intel ATX 3.0標準，能支援200％瞬間功耗輸出，低負載2％時效率可達60％。隨附12VHPWR線材，Smart BM3銅牌能以原生PCIe 5.0接頭支援RTX 40系列顯卡，同時也支援8pin PCIe接頭的AMD顯卡與入門級RTX 40系列顯卡，增加入門系統的硬體選擇。Smart BM3銅牌系列配備12公分液壓軸承風扇所產生的優異風流可有效降低系統過熱問題，同時可透過實體按鈕控制的智慧零轉速模式，讓風扇在負載20％以上才會開始轉動，可減少不必要的噪音。

Smart BM3銅牌具備高品質105°C/221°F主日系電解電容，能延長電源使用壽命，確保最高效能及穩定度。採用高安培單組+12V與優秀LLC+DC-DC設計，為電腦零件穩定輸送電力。除了80 PLUS銅牌認證亦支援Intel最新處理器的C6/C7節能狀態，電源轉換效率高達85％，兼容Intel各代處理器。此外，電源也內建工業級安全防護（OCP、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP）以維持硬體穩定運作。

曜越旨出，Smart BM3銅牌系列電源符合ATX 3.0標準，配有原生12+4pin和8pin接頭，經濟實惠，準備為新一代入門級顯卡穩定供電！