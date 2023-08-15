謝承均、亮哲在BL劇集《奇蹟》配對。（八大電視提供）

徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典、宋偉恩出席首映會。（八大電視提供）

BL劇集《奇蹟》舉辦首映會。（八大電視提供）

跨國BL劇集《奇蹟》15日舉行首映會，「台劇一哥」謝承均、亮哲首度在BL劇客串演CP，謝承均劇中暗戀亮哲，戲外兩人是超級好哥兒們，謝承均笑說，兩人熟悉到完全不用調整，亮哲則爆料：「他平常就很愛放電，男生也很容易被他電到，我被他電習慣了！所以劇中牽手也很自然！」已演過5部BL劇的宋偉恩也笑說：「他會拿著一杯酒一直看著你！」謝承均表示：「等了20年，終於有人找我拍BL劇了，因為從沒接過BL角色，《奇蹟》中只拍幾場戲，有點意猶未盡。」

主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典、宋偉恩、謝承均、亮哲等人都盛裝出席首映儀式，劇中主要CP徐愷、林毓桐陷入拍攝回憶，徐愷透露與林毓桐戲中最大尺度：「除了很多肌膚間的接觸，最大尺度到褲頭以上，不過褲頭好像也有被開⋯，褲頭以下也有戲。」林毓桐則形容是「遊走跟品嚐，在對方身上吃草莓的感覺」，自己重新看片花也會臉紅，「片花播到比較親密戲的時候，就會覺得『這段戲回家看好不好』。」

另一對CP姜典、陳柏文則回憶起親吻戲，陳柏文害羞表示：「很柔軟。」姜典則開玩笑說：「粗粗的。」姜典還回憶一場要偷襲宋偉恩的打戲，他竟發生衝過頭導致剎車不及，直接一頭撞上挖土機底盤、全身都是土，他透露：「當下覺得尷尬，就只好默默走到柏文旁自嘲說：『笑死，跌倒！』。」最後陳柏文則有感而發說：「想到我們那時候幾個月的相處，直到現在就覺得我們做到了！」

宋偉恩也透露一場殺青戲差點對徐愷造成不可挽回的遺憾，他回憶拍攝現場時他是站著，徐愷躺在地上，正當他準備要拿刀子捅向徐愷時，卻發現刀子不見，「大家都在找刀子在哪，結果刀子竟然出現在徐愷的脖子上！」徐愷表示：「那真的要感謝上天，那是偉恩剛好在甩身的時候刀子不小心落下，重力加速度，還好是刀柄撞到我的喉嚨，當下真的是心臟停一拍，想說如果是刀鋒落下的話，後果不堪設想。」宋偉恩餘悸猶存說：「我差點殺人！真的是過失！」坦言自己真的當下嚇到愣住，覺得幸好是「奇蹟」！