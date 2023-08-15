法國核能安全局 (ASN)決定，位在法國南部的崔卡斯坦核電廠(Tricastin NPP) 1號機，可以再運行10年，這意味著崔卡斯坦將會成為法國第1個運轉超過40年的核電廠。

世界核能新聞(WNN)報導，ASN並不是突然下決定延役，而是經過2年的規劃。2021 年 2月，ASN擬定了900百萬瓦的反應爐，持續運行40年以上需要符合哪些條件。在技術規則完成之後，法國國營電力公司(EDF Energy )開始檢視核反應爐，以符合安全標準。ASN表示核電廠延壽工作在符合技術規定後，將確保核機組在未來 10 年的運轉安全。

法國國營電力公司3種不同功率的壓水反應爐(PWR)，分別為 900 百萬瓦時(MWe)、1300百萬瓦時和1450百萬瓦時。其中900百萬瓦時的反應爐較為老舊，大多是在1977~1988年間商轉，目前總共有32座。

崔卡斯坦核電廠1號機就是在1980年5月31日正式連網發電，並在同年12月1日達到100%功率，正式商業運轉。

ASN 表示，資深反應爐的新安全運轉標準，將在定期安全審查期間，單獨應用在每個反應爐，這次審查計劃持續到 2031 年。

鑑於去年法國核電廠曾經因海水溫度過高，散熱效率下降的問題，崔卡斯坦核電廠的安全審查也列入了此項目。核監管機構在8月10 日的聲明中表示，崔卡斯坦核電廠通過了「危險級別地震應變」，以及「熱浪海水高溫」的特殊情況，皆能安全的持續運作。