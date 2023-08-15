張家瑋劇中假千金身份被拆穿。（民視提供）

張家瑋劇中假千金身份被拆穿。（民視提供）

身材姣好、有「台劇娜美」封號的張家瑋，在民視8點檔《市井豪門》中，偽裝成李家千金勾結外人來扳倒阿嬤李高淑芬的壹品集團，引來觀眾罵聲，劇情進展神速，她飾演的假千金李晶晶被當眾拆穿就是害惠婷(王瞳飾)流產的真凶，眾人以連環巴掌狠狠教訓。

張家瑋坦言雖然被教訓打了很多巴掌跟肢體的拉扯，但演得相當痛快，尤其王瞳跟蘇晏霈的氣場強大，現場拍攝一氣呵成，她也很享受這過程，雖然拉扯的戲難免會上火，而且自己過敏體質，一喊聲或者聲音太大聲，身體就會開始泛紅，也讓對手演員擔心是不是下手過重。

王瞳表示自己要賞巴掌的時候，也對擔心張家瑋受傷，但大家討論為了戲的效果，就委屈她了，只能等拍完打戲再抱緊安慰。陳仙梅說自己要打張家瑋也是很不忍心，只是劇中發現「我的女兒不是我的女兒」那種崩潰感，就忍不住失手多打2下，笑說「有不小心帶情緒啦」。

張家瑋表示晶晶這個角色，是她演過8點檔，被賞最多巴掌的一次，被問會不會走心，她說因為很融入角色，知道角色可恨的地方。日前她劇中為了追捕神秘人，頂著大熱天在街上奔來奔去，因為要連戲，只能靠防曬跟保濕，以及吃保健食品來維持美白肌，不然膚色一變化，要花更多時間白回來，尤其也有演出備檔8點檔《愛的榮耀》的她，更覺得要維持好自己體態跟肌膚。