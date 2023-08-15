李予軒是飛鏢高手。（陳淑芬攝）

馬武正興趣是吹口琴。（陳淑芬攝）

姚如謙是地理奧林匹亞參賽選手。（陳淑芬攝）

台中女中教務主任王琇嫻（左1）與分科測驗表現亮眼的學生林宛儒（右2）、張安柔（左2）及簡徐詩玟（右1）合影。（陳淑芬攝）

林宛儒喜歡生物，有個科學家夢。（陳淑芬攝）

張安柔是跆拳道高手。（陳淑芬攝）

簡徐詩玟熱愛舞台表演。（陳淑芬攝）

大學入學考試分科測驗今天放榜，台中一中考生李予軒調適克服睡眠障礙，維持體力兼顧讀書的質量；馬武正成功單攻玉山，獲得自信成就；姚如謙則以理想學校科系的憧憬為動力，他們在分科測驗各攻上頂大及醫學系；台中女中的張安柔、林宛儒及簡徐詩玟各懷抱對跆拳道、生物及舞蹈的喜愛與夢想，也扳回一城如願考上心目中的理想校系。

李予軒在高中3年成績都穩定在中段，沒有太大波動，準備學測全力衝刺，讀累才肯休息，但考前2個月竟出現睡眠障礙，考前3周睡眠品質極差，影響成績未能如願考上夢想校系。他痛定思痛考分科測驗，定時提醒自己「要放鬆了」，此外，並搭配滑板及射飛鏢運動來增加腦內啡，逐漸恢復睡眠品質。

李予軒是飛鏢高手，曾在2022年全國中等學校飛鏢團體錦標賽等賽事，隨隊奪冠。他說，在飛鏢比賽體認到成就需要長時間的努力，運氣更是不可或缺，他如願考上台大生物機電工程學系。

馬武正遠住南投市，他未外宿，每天通勤往返台中、南投花2小時，利用通勤時間放空休息，喜歡吹口琴、運動。學測成績不理想，毅然決定準備分科，因多元選修加入「玉山學」課程，去健身房運動、跑步訓練，在今年5月完成單攻玉山艱困任務後，他說：「覺得都做得到了」，目標要明確，考分科才值得，鍥而不捨持續努力，終於錄取中國醫藥大學醫學系。

姚如謙興趣廣泛，曾與同學在人文專題寫作課程做台中市大麵羹店田野調查，吃遍38家大麵羹，作品還獲得全國高中生人文獎。

「換個角度思考！」姚如謙高二升高三時闖入地理奧林匹亞全國決賽，但決賽當天卻確診隔離無法參賽，遭受嚴重打擊，他說，備賽獲得的知識、熱情已相當珍貴，沒必要為失去的事而苦惱，不管準備學測、分科，都調整心態、面對挫折，他考上台大經濟系。

張安柔在國中就讀管樂班，高中因憧憬武術而加入跆拳道社團，自我要求很高，才上一周課就摔得全身傷痕累累，原本腳踢抬不及腰部高度，每天自我苦練，高二勇奪跆拳道競賽品勢高中女子4-1級第一名。

「沒有甜蜜，但會回甘！」張安柔說，練跆拳道就像喝茶，能看到自己成長的歷程、進步的喜悅，她考上台大會計學系。

林宛儒喜歡生物，有個科學家夢，她在高一就當「綠光姐姐」，她說，蒐集喜歡的事物，講解給學妹，從教導別人的過程，學到更多的東西，她如願錄取清大生命科學系。

簡徐詩玟參加熱舞社啟發對舞台藝術的熱愛。她說，從劇場演出學到劇本、角色、燈光及舞台布置等，她因準備獨立招生而放棄學測，這次分科測驗終於錄取台灣師範大學表演藝術學士學位學程，朝興趣發展。