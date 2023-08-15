大陸女星趙麗穎在2011年在瓊瑤劇飾演「晴兒」而嶄露頭角，又在《陸貞傳奇》、《花千骨》、《知否知否應是綠肥紅瘦》飾演女主角，帶來巨大的流量，躍升為一線女星，吸引廠商邀約合作，未料近日接下彩妝品牌代言活動，卻突然改為線上直播，造成粉絲經濟損失，對此，趙麗穎一口氣買單所有費用，作風相當霸氣。

趙麗穎13日原定出席南京彩妝品牌活動，沒想到現場都已布置好，10日傳出品牌方擔憂人潮過多又無法更動地點，臨時取消活動，然而許多粉絲已買好車票、機票跟飯店，對此，趙麗穎方透過微博帳戶「二球大號」承諾代為買單10日之前的相關費用，請受到影響的粉絲私訊「趙麗穎全球粉絲後援會。」

後來該活動改為直播進行，趙麗穎身穿一襲黑色吊帶裙現身，前方深V設計露出白嫩酥胸跟事業線，搭配華麗項鍊跟精緻妝髮，又做出臉頰愛心等動作寵粉，成功製造話題，後來工作室也發出精修圖，還可見下襬採用高衩設計，一路開到腿跟部，再有高跟鞋的加持之下，身材比例顯得更加修長，相當吸睛。

粉絲們紛紛大讚：「美人穎」、「穎寶臉好小」、「超愛趙姊，成熟女人的魅力」、「終於等到了，好美啊」、「被趙麗穎美暈了」、「我老婆好性感啊」、「我家趙麗穎真的好看」、「看望遠鏡的姿勢好帥，有種自信從容的感覺」、「不如把原圖直接丟上來吧，別挑了，我全都要。」