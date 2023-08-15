廣州海關近日在入境寄遞管道查獲一批動物製品，經核實為以袋鼠睾丸製作的鑰匙扣，屬禁止攜帶、寄遞入境的動植物及其產品，依法予以查扣。消息在網上引起討論，有網民質疑，袋鼠睾丸個頭不小，「放褲子口袋裡不會撞到嗎？」

據《極目新聞》報導稱，近日，廣州海關在進境寄遞渠道查獲一批「不可描述」的鑰匙扣。目前已按規定作進一步處理。

海關在對進境快件進行開箱查驗時，發現數個鑰匙扣末端裝有類似心形物品，物品表面附著濃密的動物皮毛。（圖／極目新聞）

報導引述微信公眾號@海關發佈指出，8月3日，廣州海關所屬佛山海關駐順德辦事處海關關員在對一票進境快件進行開箱查驗時，發現內件物品為數個鑰匙扣，鑰匙扣末端裝有類似心形的物品，表面附著濃密的動物皮毛。後經覈實，確認該批物品實際為「掛有袋鼠睪丸工藝品的鑰匙扣」，共計10個。從照片上看，這批鑰匙扣的飾物應該是帶著袋鼠睾丸的陰囊。

海關微信公眾號還提醒，根據《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》相關規定，袋鼠睾丸屬於皮張、原毛類製品，為禁止攜帶、寄遞進境的動物產品。

廣州查扣袋鼠睾丸工藝品鑰匙扣的消息在網上引起許多討論，有網民稱，「好多無知的人啊，不就是普通的纪念品嘛」、「不就是動物生殖器官嘛，有啥好大驚小怪的」、「東北管這個叫『藍紫』鑰匙扣」、「會買這鑰匙扣的人，口味是有多重啊？！」、

還有些網民直接就來些重口味評論，有稱「伴隨著這個鑰匙扣，其實還有一個袋鼠陰囊錢包」、「這不是拿來泡酒、煲湯吧？」、「這麼大一顆鑰匙扣放在口袋裡不會撞疼了嗎？」