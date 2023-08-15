考291級分的陳禹銓上台大醫學系，未來想朝向醫學研究領域發展。（吳佩蓉攝）

大學登記分發今（15日）放榜，宜蘭縣國立羅東高中187人參加分科測驗，錄取國立大學有95人，錄取率高達52.19％，其中5人錄取醫學系、6人錄取國立台灣大學。而考291級分的陳禹銓上台大醫學系，未來想朝向醫學研究領域發展。

今年是新課綱實施後第二屆採分科測驗、登記分發方式考招，今公告錄取榜單，羅高學生成績表現非常優異，錄取國立大學52.19％、私立大學47.8％。校方指出，除了國立大學外，尚有許多優質私立大學，羅高學生在選填志願時，並不盲目只以公立為唯一標準，更多是以興趣及性向為基礎，符合適性多元的教育理想。

錄取醫學系的有陳禹銓台大醫學系、林珈安中國醫藥大學醫學系、邱筱晰中山醫學大學醫學系、黃兆霆中山醫學大學醫學系、陳信睿馬偕醫學院醫學系；另錄取台大的有葉至宸生命科學系、張廷瑋土木工程學系、徐愛婷日本語文學系、朱怡潔中國文學系、林顥耘園藝暨景觀學系。

考進台大醫學系的陳禹銓表示，從小就嚮往當醫生，升上高中後志向明確，以台大為目標；他笑說，學習沒有什麼特別的秘訣，就是專心上課、回家複習，幾乎11時睡覺不熬夜，保持精神，未來除了成為醫生，有機會想要朝向研究領域發展，成為醫學教授也很好。