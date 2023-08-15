立委陳椒華15日前往北檢告發鏡電視8大股東不實切結，涉犯刑法偽造文書罪，對此，鏡電視前董座陳建平也發聲明稱，他早就稱鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的弊案，且有法界友人透露，高層已下令該案在選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，刻意擱置。民眾黨立委陳琬惠痛批，北檢為何淪為民進黨權貴的政治打手？並點名台北地檢署檢察長鄭銘謙出來講清楚，「是否曾要求承辦檢察官選前不准動鏡電視弊案？到底又是誰要求你做出這種指令？」

鏡電視前董座陳建平15日發出聲明指出，鏡電視弊案「高層已經下令這個案件選前不許有任何動作，承辦檢察官根本不敢忤逆上意，也不想得罪掌控龐大媒體勢力的裴偉」；陳琬惠也在臉書發文痛批，民進黨為了力挺綠媒，除了將政治黑手介入NCC之外，現在竟然更堂而皇之地干預司法，再次令人怵目驚心。

陳琬惠指出，今年6月她就曾公開質疑「黨、媒、檢三位一體」的緊密結合，鏡電視爆發一連串違法濫權的弊案，儘管已經收到檢附具體事證的告發，拖了一年多，承辦檢察官把整個案卷放在桌上，擺明就是不動；即使基層同仁請求檢察官積極行動，但承辦檢察官依舊不動如山，明顯在觀上意辦事。

陳琬惠痛批，當黨政高層肆無忌憚地將黑手伸入獨立機關，NCC自甘墮落為層峰鷹犬時；司法作為維護公平正義的最後一道防線，竟然也配合高層意志擺爛，如此墮落沉淪的司法檢調，是要如何讓人民相信台灣還是法治國家？

陳琬惠也直接點名台北地檢署檢察長鄭銘謙，要求他站出來講清楚，「是否曾要求承辦檢察官選前不准動鏡電視弊案？到底又是誰要求你做出這種指令？」