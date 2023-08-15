許多人臨時有事無法照顧寵物時，可能會委託親近友人幫忙。一位女子近日因為和家人出門，讓男友到家裡幫忙照顧愛犬，沒想到看了寵物監視器卻發現，男友竟偷拿媽媽內衣褲在客廳DIY，她當場開罵時男友還直接「出來了」，最後兩人因此分手，她也終於知道為何自己的內褲有時會有噁心酸臭味、媽媽抱怨新買的內褲容易變形，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天生病的狗狗臨時找不到人寄養，男友主動說要請假幫忙，她才安心和單親的媽媽、妹妹一起出門，回家前她發現男友一直沒接電話，於是透過寵物監視器查看家裡，結果直擊男友拿著媽媽內衣褲DIY的畫面，氣得原PO直接透過麥克風開罵，「你在幹嘛？我們快到家了，你趕快收一收！」，沒想到男友嚇到後，「那些東西竟然就全部都出來了」，不但弄得家裡到處都是，連狗狗都跑來吃男友的產物。

原PO提到，回到家中後她馬上清洗媽媽的內衣褲，完事後還看到妹妹和狗狗親親，家人們對家裡的異狀感到奇怪，不過沒有深入追究。事後在原PO逼問下，男友才坦言因為原PO媽媽身材好，所以偷拿還沒清洗的內衣褲DIY，「又不真的跟妳媽做愛在擔心什麼？」，甚至反過來指責原PO小題大作，聲稱男生這樣做很正常，原PO當時應該掩護而非害他嚇到出來。

此時原PO瞬間想起有時男友拜訪家中，妹妹常問起她的內褲為何會有超噁心的酸臭味、媽媽覺得最近買的內褲容易變形，最後兩人因此分手，男友還嗆自己將會進入某科技大廠，要她別後悔，結果卻私下聯絡媽媽，聲稱原PO常這樣鬧分手、過2天就好了，他入職後求婚，希望媽媽、妹妹可以幫講好話，約好周末吃飯。原PO感嘆，經過男友一系列操作後，「我感覺就像我媽、我妹 、我家的狗全部都被性侵了，但他們卻都不知道…而我是這件事中的超級爛人」。

對此，許多網友紛紛回應，「噁心死了，這種人乾脆不用碼了，直接公布給人看，反正他都不擔心了」、「放影片給媽媽看，不用解釋」、「你家的狗還好嗎？吃了有沒有影響病情」。