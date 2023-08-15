阿根廷總統初選後 央行調升基準利率至118％ 22:422023/08/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷極右派經濟學家米雷伊總統初選得票最高後，為10月大選投下震撼彈，令金融市場壓力大增，促使央行14日把基準利率從97％大幅調升至118％，並把阿根廷披索兌美元官方匯率貶值18％至350披索，15日盤中在此水準附近震盪。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通膨居高不下 英國央行料將連14度升息 法務部檢審會公布調升二審名單 蔡英文姪子蔡元仕上榜 印度經濟改革見效 摩根士丹利升印股投資評等 #總統初選 #調升 #基準利率 #披索 #阿根廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 再保市場硬市場 再保費率調升恐無法避免 22:382023/08/11 財經 泰國央行再升息1碼 符合市場預期 22:442023/08/02 財經 《財政》青安貸款撥貸金額 去年終結連5黑 14:592023/07/13 財經 韓國央行維持基準利率不變 符合預期 10:522023/07/13 財經 南極海冰降至45年低點 消失面積如阿根廷國土 09:532023/08/01 科技 阿根廷總統初選 極右翼議員米雷伊領先 19:012023/08/14 國際 油價連5升！95無鉛站上32元 創15個月新高 12:542023/08/06 財經 U19世青女籃賽》中華延長氣走阿根廷 第15名仍創隊史最差 18:162023/07/23 體育 古巴救貨幣強推電子支付 民眾商家仍寧緊抱現金 18:172023/08/10 國際 用人民幣償還IMF債務 阿根廷經濟部長：特別感謝中國政府 21:062023/08/01 兩岸 氣候暖化＋聖嬰現象 南半球這2國冬天高溫破紀錄 15:472023/08/03 國際 11歲女童上學遭搶被打死！阿根廷總統競選活動喊卡 17:352023/08/10 國際 嘉檢陳靜慧屢辦大案績效亮眼 調升屏檢主任檢察官 21:242023/07/26 社會 阿根廷西部規模6.6地震 鄰國智利也感受搖晃 15:032023/07/17 國際 Fed調查指銀行業將進一步緊縮信用標準 22:352023/08/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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