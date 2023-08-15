阿根廷極右派經濟學家米雷伊總統初選得票最高後，為10月大選投下震撼彈，令金融市場壓力大增，促使央行14日把基準利率從97％大幅調升至118％，並把阿根廷披索兌美元官方匯率貶值18％至350披索，15日盤中在此水準附近震盪。