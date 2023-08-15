隨著生成式AI出爐、ChatGPT問世，金融業運用AI指引的訂定迫在眉睫。胡則華指出，今年將訂定金融業應用AI的核心原則、應用AI指引，也會督導銀行公會訂定應用AI自律規範供金融機構遵循辦理，另外，年底前會推動第三階段開放銀行，現在也正研議第二階段開放證券之可行性。

「金融科技發展路徑圖2.0」也在幫純網銀找出路。由於純網銀收了一堆存款放不出去，急需企業放款業務的擴大，金管會陸續對純網銀開放「個人及股東3人以下的獨資企業」開戶、去年開放試辦三類法人開戶業務等，現在要進一步開放「法人股東3人以上的法人線上開戶」。銀行局已請銀行公會研究技術面如何克服，預計明年開放。

胡則華指出，後年亮點則是推動建置跨體系的「金融FIDO驗證轉接中心」、2026年亮點則是擴充創新園區場域及功能。「金融FIDO V2計畫」中，會將金融FIDO擴大至金融機構外領域。允許金控擔任自體系金融FIDO server，提供其子公司運用，她進一步說明，金控反應，現行金控無法自建一個金融FIDO伺服器，讓子公司銀行、保險、證券皆可用，造成客戶在銀行做的身份驗證無法適用保險、證券，未來會開放金控自建。另外，現在客戶在A銀行驗證過的身份無法在B銀行使用，有了「金融FIDO驗證轉接中心」把資源串起，就可以讓客戶驗證更快速。

另外，四年前上路至今只有4件沙盒實驗案成功落地、二年多無人申請的監理沙盒，金管會也研擬修法。胡則華舉例，過去業者進入沙盒實驗快結束時，才開始評估是否出沙盒後可發給執照營運，業者反應出沙盒到拿到執照的中間空窗期成本大，未來會參考國際做法調整，業者在實驗期間就開始評估是否給執照，另外，業者認為實驗期、輔導時間過長，這部份也會做檢討。

「金融科技發展路徑圖2.0」共有四大面向，包括：優化金融科技法制與政策、深化輔導資源及人才培育、推廣金融科技技術與應用、提升金融包容性及數位金融普及。