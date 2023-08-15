由於升息循環持續，國銀海外據點的利差擴大，利息淨收益貢獻多，加上去年部分地區提列較高備抵呆帳，今年減少許多助攻獲利。上半年國銀海外據點獲利424億元，較去年同期的308.5億元，年增115.5億元、37.4%，創下史上同期新高。亞洲賺370億元、美洲53.5億元、大洋洲18.2億元，新南向國家也獲利122億元，皆創史上同期新高。

香港仍是國銀海外據點獲利最強的地區，國銀在香港上半年大賺228億元，較去年同期138億元，年增90億元、65.4%。第二大獲利地區為新加坡，上半年賺58.9億元，年增37億元、169%。

第三大為美國，上半年國銀在美國賺54.6億元，年增7億元、15%。而去年因聯帶案踩雷的日本，上半年順利轉虧為盈賺14億元。

不過，上半年國銀在英國的據點虧損16.3億元，主要是歐洲出現聯貸個案踩雷，導致呆帳費用提高所致，國銀上半年在歐洲據點虧損達18億元。另原本獲利穩定的柬埔寨，因國銀針對疫情紓困貸款清償後，調整授信資產分類，增提呆帳準備，國銀在柬埔寨從去年上半年賺19.7億元，今年轉為虧損6.4億元。

國銀大陸分支機構上半年則僅賺19.9億元，較去年同期的29.2億元、年衰退31.7%。銀行局分析，主要是大陸地區的台資銀行，因為吸收美元存款部位較多，但因美元大舉升值，利息支出費用大，相對人民幣的授信資產則因為中國人行降息，一升一降導致利息費用增加、收益減少。