台中市經發局表示，此次草案內容，將建築物拆遷補償、工廠設備遷移費、農作改良物、水產養殖物，及畜禽類等項目，納入物價調整機制，物價指數基準年度，為民國100年，因此，案為101年啟動開發作業，且台中縣市合併後針對地上物拆遷補償規定，亦於101年公告發布施行，故以發布前一年的物價作為基準年。

經發局說，豐洲二期開發範圍內，皆為公有土地，市有土地承租戶計15人、國有土地承租戶計91人、無租約但有繳納使用補償金人數計12人。如豐洲二期地上物拆遷補償自治條例順利通過，補償金額需增加約6,616萬元，主因拆遷補償成數，可由重置價格42％提升至最高98％、遷移費等項目的補償成數，亦有提高，及依物價調整指數增幅逾2成所致。

經發局透露，豐洲二期補償自治條例，110年啟動制定程序，主因考量豐洲一、二期分別於95年7月及101年6月啟動開發作業，因開發過程歷經99年台中縣市合併，致使適用法令規定不同，造成補償基準不同，因此，依民眾及民意代表陳情訴求，針對豐洲一、二期主要補償差異項目部分，參考豐洲一期的補償規定，啟動草案制定作業。

另外，於111年6月首次提送市議會審議，但審議決議退回此案，並請市府積極研議提出修正案，同年7月及今年3月經民眾向台中市議會兩度提出人民請願案，審議結論亦請市府參酌請願人及委員會議員意見，審慎擬定周延法令，再送市議會審議，及請市府研議從優辦理，故市府於今年2月再次召開公聽會。

經發局指出，經參採民眾請願內容及公聽會意見研擬修訂後，7月21日及8月15日分別經市政府法規會及市政會議審議通過，提送市議會第四屆第二次臨時會審議，以期早日完成補償及土地取得作業，加速豐洲二期的開發推展，創造在地就業機會及帶動地方發展。