疾病管制署鬆綁口罩令，國內口罩商機重新洗牌！CSD中衛在鬆綁口罩令後，順勢將生產重心，移轉到其他醫療產品。中衛行銷經理周令怡15日表示，因應市場需求變化，以往每月幾乎都有彩色口罩新品上市；如今，變成每季發表一至二款新品，公司鎖定受消費者喜愛、十分熱賣的3D立體版型，做為延伸發展新品系列。

看準日本人愛戴白色系口罩，主打輕薄透氣、時尚有型的中衛「Simply White 3D白色口罩」，去年已銷往日本，成為熱賣商品。中衛，除口罩之外，也生產超過七百種各類醫材，讓公司成為創業76年的專業醫材大廠！

後疫情時代，民眾隨手消毒清潔的習慣，仍要保持，才能遠離病毒。周令怡說，「W博拭」酒精濕紙巾系列產品，是中衛今年主打的消費性產品之一，今年度跨界合作商品主力，也紛紛從口罩，變成酒精濕紙巾。

Ｗ博拭系列產品，共有「酒精濕紙巾」、「純水清潔棉」及「潔牙濕巾」等產品，最大特色在於使用方便的單片包裝設計，讓民眾使用時，更加衛生，也不用擔心整包濕巾開封後的保存問題。 10月起，中衛將接連參加國際品牌公益活動，及「台北時裝週」，所推出的聯名商品，都是Ｗ博拭系列產品。Ｗ博拭系列產品，專攻母嬰市場，8月初起，已推出「POLI波力救援小英雄」聯名酒精濕紙巾，採用最頂級的75％食用級酒精，單片包設計，就像波力救援小英雄一樣隨時出動，隨開隨擦，讓人遠離細菌。

酒精濕紙巾一盒四款設計，繽紛多彩，相信會提高兒童使用意願，養成隨手擦拭清潔習慣。此外，中衛也推出「POLI兒童口罩」，搶攻幼兒市場。 疾管署放寬口罩令，15日起，除醫院診所、一般護理之家，及老人福利機構的長期照護機構、安養機構等三大場所，仍須配戴口罩，其餘其他室內空間，由民眾自行判斷是否戴口罩，此口罩令鬆綁後，恐讓口罩市場需求大減。 至於其他醫療事機構，如藥局、醫事放射所等，只是建議民眾在此類場所佩戴口罩。針對特殊族群和情境，如發燒或呼吸道症狀者、年長或免疫力低下的人外出、或在人潮密集且無法保持社交距離的場合，疾管署仍建議佩戴口罩。

業界說，疾管署15日公布國內上周新增14例猴痘本土個案，加上近期大陸、日本、韓國、香港、泰國猴痘疫情上升，民眾應落實自我防護，是否會帶動另一波的口罩熱，還值得觀察。