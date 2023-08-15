台中市地政局也回應，針對市地重劃程序，目前已啟動前置調查及相關作業，與都市計畫審議同步進行，希望能加速豐富專案二期的推動。

都發局表示，豐富專案二期位於豐原大道及中正路交叉口，鄰近交流道，具有交通等優勢條件，南側一期用地經過多方努力，今年6月終於成功招商，將由亞洲大學進駐，市府將更積極推動二期用地，打造豐原地區新門戶，完善豐原地區身為山城副都心的機能。

都發局指出，「豐富專案二期都市計畫案」納入「變更台中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫（豐原都市計畫-第三次通盤檢討）案」辦理，配合推動台中市運動產業，將豐原「文中5」用地檢討變更為「產業專用區」，採市地重劃方式辦理開發。

經內政部都市計畫委員會第966次會議審議通過主要計畫後，今年4月28日經台中市都市計畫委員會第139次會議通過細部計畫調整案。

都發局說，豐富專案二期規劃提供發展運動產業的設計打樣基地，並進行小型加工生產，導入運動科學、運動用品等研發及相關製造，以期帶動地方運動產業發展。

市府將透過整體開發配置適當公共設施，與豐富專案一期園區整合形塑整體園區意象，規劃透過24公尺園道用地串聯，做為主要交通動線，並訂定相關建築退縮規定，留設開放空間，打造優質人本步行環境。

都發局強調，南側豐富專案一期用地，市府以設定地上權70年方式招商，已於今年6月成功招商，財團法人亞洲大學將投資55億元規劃興建「亞洲大學附設豐原醫院」及「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」、「托育大樓」等設施，預計117年完工營運，預計創造二千個就業機會，並可望吸引產業進駐、提高周邊區域生活機能，可帶動豐原經濟發展。