配合郵展最後一日「經典郵品日」主題，中華郵政公司以國立故宮博物院典藏「清余省百蝶圖卷」為題材，發行「臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票—百蝶耀經典」，展現細緻工藝之美，舞台活動邀請臺灣大學陳文翔教授以「郵票上的山」為題，分享郵票大千世界。本次郵展為期5天，除搭配每日主題規劃舞台活動外，主題區科技互動體驗、騎郵臺灣互動體驗、集章活動、社群濾鏡、郵戳打印體驗等豐富多元系列活動，吸引民眾熱情參與。此外，透過實踐募客計畫，每日邀請公益組織及教育團體觀展，提供學習郵品知識機會。

中華郵政公司表示，本屆亞洲國際郵展是嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情後難得的大型國際盛會，郵展不僅作為郵友國際交流平台，更利於各世代不同年齡層朋友欣賞方寸世界美學藝術，探索其中深層文化底蘊，傳承並帶動臺灣集郵文創產業發展，呈現出臺灣集郵文化雄厚實力，也藉此活動讓所有與會者留下深刻美好的回憶。