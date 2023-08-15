新竹市長高虹安被控擔任立委時領助理費遭起訴，國民黨立委參選人羅智強喊話，如果高虹安算貪污，就該把前行政院長蘇貞昌和駐日代表謝長廷一起關起來。謝長廷今晚感嘆自己躺著也中槍，呼籲高虹安如認為寃枉，就應依理由和證據在法院爭取公道，而不是由政治人物輕率就大喊司法不公。

謝長廷透過臉書表示，台灣司法公信力低，一向為社會所詬病，其中有司法本身的因素，也有一大部分是政治人物動輒攻擊司法不公，以轉移自己的不對。

他說自己一向認為政治人物的言行應有助於司法公信力的提升，而不是有利自己就說司法正義還其公道，不利自己就說司法不公或死了等等，尤其是第三者並沒有看司法卷宗或是相關證據，草率就斷定起訴或判決公正不公正，其實只是政治利益而已。

謝長廷舉例，羅智強曾因關西機場事件涉嫌侵害他的名譽，被他控告，判決結果羅無罪，理由是說羅所指摘的事是可受社會和民意代表公評的事。換句話說，是指羅沒有犯罪故意，而不是指他說的內容是事實，但羅獲判無罪後，隨即對媒體說司法正義，還他和亡者公道，「我雖萬分委屈，但依照我一貫信念並沒有對司法批評，也隨他去作秀」。

這次高虹安被控的是助理費，他反問，他當年的案子是首長特支費，如何相提併論？羅指控當年特偵組不起訴謝有問題，「那邏輯上是不是反指高虹安遭起訴是正確的」，羅是為高虹安打抱不平？還是為自己出風頭或羞辱他就好，或是更有深意想引出馬英九特別費的事重新受公評？

謝長廷認為，高虹安如認為這次遭起訴是寃枉，就應依理由和證據在法院爭取公道，而不是由政治人物輕率就大喊司法不公，司法淪為政治工具，「這種為了一點選舉的政治利益，就含血噴人，不顧社會長遠利益而摧毀司法公信力的人，是最令我看不起的原因」。