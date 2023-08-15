中國大陸經濟數據遜於預期，加上信評機構惠譽警告可能下調摩根大通等數十家銀行的評級，重燃投資人對全球經濟成長前景疑慮，拖累美股回吐前一日漲勢，3大指數全面下殺，道瓊工業指數大跌逾300點，但AI股領頭羊輝達仍逆勢小漲。

截至台北時間15日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌310.88點（或0.88%），暫報34996.75點；那斯達克指數下跌133.93點（或0.97%），暫報13654.40點；標普500指數下跌43.06點（或0.96%），暫報4446.66點；費城半導體指數下跌44.36點（或1.23%），暫報3571.09點。

14日帶動美股走強的科技類股，15日表現乏力，5大科技巨頭同步走跌，蘋果、谷歌母公司Alphabet與微軟跌幅近1%，亞馬遜跌近2%，臉書母公司Meta跌逾1%。14日飆漲逾7%的輝達，15日仍勉力維持住漲勢，開盤漲幅一度達3.46%，盤中仍小漲0.08%，但超微跌逾1%，台積電ADR與聯電ADR皆跌逾1%。

美國商務部報告指出，美國7月零售銷售成長0.7%，創今年1月以來最大增幅，為連續4個月出現成長，優於市場預期，顯示由於通膨放緩，消費者支出依然良好。但火熱的零售數據也讓投資人憂心，美國聯準會（Fed）可能在更長的時間內把利率維持在高檔。