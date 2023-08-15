香港衞生署衞生防護中心15日表示，正密切監察內蒙古自治區錫林郭勒盟3宗鼠疫個案，同時提醒民眾有發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫。

《東網》報導，據內蒙古衞健委公布的資料，本次個案來自一個3人家庭，一名女病人在上周一(7日)確診後，其丈夫和女兒亦於上周六(12日)相繼染疫。

香港衞生署防護中心發言人呼籲，香港外遊人士從受影響地區返港後，如突然發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫及告知醫生外遊細節，以便及早調查和接受治療。

報導說，鼠疫是法定傳染病，依法醫生須將懷疑或確診個案呈報衞生防護中心進行調查及控制措施。而旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，亦應慎防鼠患及被跳蚤叮咬。

防護中心發言人提醒，鼠疫是由受感染動物(主要是齧齒動物)身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播，人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。進食受感染動物組織和吸入受感染的呼吸道飛沫亦是可能的傳播途徑。