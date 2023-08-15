女星塔琳曼寧(Taryn Manning)曾出演《勁爆女子監獄》、《街頭痞子》、《凱倫》等多部作品，人氣不俗。突認與一名已婚男子約會中，並描述交往情況。而今(15)日，她再度發出聲明，直言：「請大家給予我一些隱私。」

綜合《每日郵報》、《Page Six》等外媒報導，曼寧日前曾在TikTok(國際版抖音)、IG上更新一則影片，其內容為她在車內敘述與一名已婚男子交往的過程。其中，可聽見她描述「因為他喜歡而多次舔他的X眼，而我也不介意做出這種事」、「非常愛他，愛到能用現金買一艘船送給他。」

此外，曼寧也在影片中透露該名男子的妻子「難以忍受」她的行為，並威脅要對她申請限制令，而曼寧對此則表示要將她關進監獄，「無論如何，我已經連續幾星期舔你男人的X眼，他來找我，而我對他這麼做，這件事就這麼發生了。」不過，曼寧在影片中的言詞含糊不清，且事隔不久便將相關影片刪除，僅在社群上還有網友的擷取畫面流傳。

Fans are concerned after actress Taryn Manning recent posts. They think she’s having a manic episode. In this video she’s saying she’s been licking some married man’s butthole and was going to buy him a boat but his wife wasn’t happy about it. pic.twitter.com/Afdsh2v4dU — Jelly Santos (@MrsJellySantos) August 13, 2023

然而，曼寧今日再度對此事發聲，在社群上發文表示：「在過去的幾天內，我反思了自身的情況，我本應在親友的支持下安靜的處理此事，但卻揭露了這一切。」直言此舉讓她感到十分內疚，且也不想對大眾撒謊，而決定解釋：「我和一名已婚男子開始了戀愛關係，他稱會為我離開他的妻子，但我知道這是不可能的。」認為此事給她了一個「巨大的教訓」，但也向網友喊話，希望能給她一點隱私。