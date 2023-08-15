內政部政黨資訊網14日公開各政黨2022年度財務申報書表，國內4大主要政黨中，僅民進黨餘絀為正數，賸餘6098萬餘元，國民黨短絀847萬餘元。對此，前立委沈富雄15日就表示，「照這個趨勢走下去，這個情況會更嚴重」，甚至更用美國選舉做例子直言，「美式的民主政治，基本上來講是金錢政治，有錢的是大阿哥」，引發討論。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，「因為我覺得大致來講，不管哪個黨都是量入為出，因為你進來的錢沒那麼多，就不敢亂花，但是有的是不得不花，所以虧空都會有，除了執政黨，因為這種情況大家寧願捐給執政黨，因為捐給執政黨才有好處，所以只有民進黨沒有虧損」，沈富雄更強調，「這是理所當然，還有照這個趨勢走下去，這個情況會更嚴重」。

沈富雄更利用美國選舉做例子，「美國的初選開始的時候，候選人都很多，他們的初選都是各個州來的，但他初選的過程裡頭有兩個指標，一個就是看很多民調有沒有超過5％，沒有就出局，沒有資格參加下一輪；另一個就是捐款，捐款數沒有達到一定的金額，出局，他是用這個來淘汰的，所以美式的民主政治，基本上來講是金錢政治，有錢的是大阿哥」。