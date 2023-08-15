田寮河是基隆重要的人工運河，是許多人到訪基隆市中心都會看到的地標。過去田寮河不時傳出落水意外，不過今（15）日卻有在地民眾發現，有人直接攀在橋邊朝河裡大便，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「基隆人日常」發文表示，「基隆田寮河拍案驚奇，有人直接攀在橋邊，屁股向外，直接在田寮河上拉屎」，讓他質疑近年來基隆大力推廣國際觀光旅遊，若是國際旅客直擊這一幕該做何感想？更指出明明附近就設有公共廁所，該位民眾卻選擇在大街上就地方便，難道是基隆市民素質太差嗎？。

對此，許多網友紛紛回應，「這有練過，手臂和腳力都要有」、「也不用這樣子餵魚吧！」、「這麼極限也不容易、核心肌群也要夠力」、「即便忍受如此大的屈辱，還是不願意弄髒市容環境，奮力蹲在排水溝拉屎，情操高尚令人動容」。

不過也有人指出，其實這種狀況相當常見，「基隆很多隨地便溺的啊，昨天才在壽山路一個涼亭旁看到一位老兄在涼亭小便，沒在害羞的啦，然後遊民也多，基隆這點真的要想辦法改進，不然想成為國際港都可能還很遙遠！是說基隆有些人想當高端人口享受高級生活，但市民水準真的跟得上嗎？」。