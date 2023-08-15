美國德州一處動物園飼養了非常少見的雙頭蛇。

美國德州一所動物園內最近喜迎一條罕見的雙頭蛇回歸展示舞台。這條雙頭蛇兩年多前受傷頸部，傷口花了1年多才癒合，之後再休養1年，園方才讓牠重回遊客眼前，歡迎大小朋友回訪探望牠。

美國《史密森尼雜誌》（Smithsonian Magazine）報導，這條罕見的雙頭蛇飼養於德州中部城市威果（Waco）的卡麥隆公園動物園（Cameron Park Zoo）。牠有2個頭，各自取名為「自由」（Pancho）與「阿左」（Lefty）。2016年，威果市一名婦人在自家後院發現這尾雙頭蛇，當時還是幼蛇，大約8吋（約20公分）長，後來成了卡麥隆公園動物園的一員，專家估計6周至8周大。經過18個月的隔離飼養，2018年進入公開展示區域。

雙頭是蛇類的罕見畸形症狀，一枚胚胎開始分裂為同卵雙胞胎的過程中若未完全分離，就會形成雙頭畸形。中國大陸當代曾發現雙頭蛇化石，科學家追溯年代至少1.5億年前。人類也有這種情形，通常形成連體嬰。

一副身軀由2個腦袋駕馭並不容易。「自由」與「阿左」的大腦會同時向身體發出指揮信號，因此這條雙頭蛇動作會顯得笨拙困難。2021年2月，這條雙頭蛇試圖同時朝2個不同方向移動，導致左頸受傷，飼育員只好把牠帶離展示場接受治療休養。傷養了1年多才痊癒，獸醫師認為應該再休養1年，好讓牠完全恢復健康，最後終於在8月初得以重新亮相。

園方設計了專門的獸籠讓雙頭蛇「復出」。新舞台位於動物園淡水水族館內，活動區域只有草地，沒有任何岩石或樹枝，以防「卡頸」。園方希望這樣的環境能讓「自由」與「阿左」有安全感，不會再讓脖子受傷。

雜誌引述《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）指出，這條雙頭蛇現在8歲，身長2到3呎（61至91公分），比起一般同類身形嬌小很多。威果市地方報紙2018年報導，這條雙頭蛇剛到動物園時，左邊的頭居於主導地位，大多也負責進食行為。如今「大哥換人做」，主導的顯然是右邊的頭。園方爬蟲類飼育員向《達拉斯晨報》說明，這條雙頭蛇右邊的頭部主導程度更強，身體的動向多半由右邊的頭部控制，左邊的頭部已「遜位」接受指揮。

天生有2個頭部的蛇類與其他動物往往無法在野外存活，因為軀體會因為有2個大腦而產生訊息混淆的情形，在判斷要往哪個方向逃離捕食者這種關鍵時刻到來時就很危險。