台鐵車站都設有自動售票機，有些旅客也會選擇到窗口買票，就有台鐵員工上網分享冷知識，如果旅客購票時被窗口人員問5個字，代表被當作是外籍移工，也建議購買車票時可用更有效率的溝通方式。

一名台鐵員工在Dcard發文分享「台鐵冷知識」，透露自己工作經驗，會依旅客外貌預判對方身分，如果旅客買票的時候，窗口人員會詢問「快快還慢慢」5個字，「就代表你被當外勞了」，也感嘆「有的旅客我真的分不出來，我很抱歉」。

貼文引起眾人討論，「好酷，真的是冷知識」、「感謝解答！奇怪冷知識又增加了一個」、「好像有點可愛」、「我一定誤以為是在搭訕調情」、「每次搭台鐵都很納悶網路訂票和售票機這麼方便，為什麼一堆人排在櫃檯買票」。

也有內行網友幫忙解釋，「快快還慢慢是自強號或區間車的意思，外籍移工來買票都這樣表示要搭什麼車」、「我當初在台鐵打工大家都是這麼說的，有個同事還會加上手部動作，那時候還覺得很可愛」。

原PO也回答諸多疑問，建議旅客買票時可以直接報「報車次和目的地」，如果要選靠窗或靠走道的位置，「買票的當下直接講，不要等票都打好了才講」。