Burgiss 總部位於紐澤西州，為私人資產投資者提供數據、分析和技術解決方案，35年的另類投資專業知識，提供私人資產數據、分析和軟件應用程序，包括可追溯到1978年的領先研究質量績效數據，為40個國家、約1,000間法人客戶，包括有限合夥人、普通合夥人和金融中介機構提供服務，在美國、歐洲、亞太地區和南非，擁有650多名員工。

MSCI Inc.公司方表示，目前提供私人房地產數據和分析，涵蓋超過100萬處房產，交易額超過45兆美元以及170多個國家的投資組合資產，收購 Burgiss將為MSCI提供所有私人資產的全面數據和深厚的專業知識，使投資者能夠評估基本信息、衡量和比較業績、了解風險暴險、管理風險並進行穩健的分析。

Burgiss 創始人兼首席執行長 Jim Kocis 表示，與MSCI的合併，彰顯Burgiss發展歷程中的一個重大里程碑事件。預計到今年底可產生超過9,000萬美元的收入，EBITDA 利潤率和營業利潤率在十幾歲左右。