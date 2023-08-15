印尼科技巨頭GoTo虧損縮小 看好轉盈 23:062023/08/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼從事共乘、電商和金融服務的科技巨頭GoTo在15日公布第二季虧損1.2兆印尼盾（約7,825萬美元），遠低去年同期虧損4.3兆印尼盾，主要是其削減成本等措施奏效。營收年增87％至3.6兆印尼盾。其看好年底前可轉虧為盈。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 WeWork發布營運警訊 股價崩跌 IQAir宣布 這城市連續4天高居全球空污榜首 樂事綠能自結7月稅前每股虧損近0.26元 #印尼盾 #科技巨頭 #GoTo #虧損 #印尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 安謀計劃9月IPO 蘋果、三星與亞馬遜排隊入股 22:452023/08/09 財經 《造紙股》華紙Q2淡季營運弱 H1轉虧探近14年低 14:292023/08/15 財經 《八尺門》外籍看護騙倒劇迷！雷嘉汭： 親友說我是印尼人投胎 16:202023/08/10 娛樂 職場4件事是地雷！微軟前HR副總裁猛勸：很多人做錯了 06:002023/08/09 財經 密謀襲擊警察部門 印尼逮1男子宣誓效忠伊斯蘭國 16:592023/08/15 國際 《電機股》東台上半年每股虧損0.09元 子公司Anger轉盈 07:482023/08/11 財經 《觀光股》終止連13虧！洛碁Q2轉盈衝近3年半高 H1近4年最佳 11:082023/08/10 財經 碧桂園上半年虧損估最高達人民幣550億元 陷流動壓力 22:562023/08/10 財經 打臉台電虧損解釋！徐巧芯揭能源成本貓膩：反核個屁 18:132023/08/14 政治 品觀點｜為僑生來台就學鋪路 輔大生帶領體驗台灣人與土地的連結 14:472023/08/10 生活 台電駁綠電非虧損主因！網看反笑了：證實政策有問題 19:292023/08/13 生活 救命稻草！恒大汽車獲5億美元戰略投資 23:052023/08/14 財經 兩國達共識！ 9月起可引進印尼農業移工 18:192023/08/10 生活 公司賠慘了電價恐漲45％ ！網一面倒酸爆小英：2024沒我事 09:222023/08/10 政治 印尼選美會傳性騷 環球小姐組織終止與承辦方合作 23:152023/08/13 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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