印尼從事共乘、電商和金融服務的科技巨頭GoTo在15日公布第二季虧損1.2兆印尼盾（約7,825萬美元），遠低去年同期虧損4.3兆印尼盾，主要是其削減成本等措施奏效。營收年增87％至3.6兆印尼盾。其看好年底前可轉虧為盈。