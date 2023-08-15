幣安指SEC要求不合理 向美國法院申請保護令 23:062023/08/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加密幣交易平台幣安（Binance）14日向美國法院提出針對美國證管會（SEC）申請保護令，強調其已經向SEC提交充份的資料，但後者卻向其要求提供的資料「過於寬廣」和「過度繁重」，因此要求法院限制SEC所提出的不適當要求。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普嗆「我不會放過你」 檢方向法官申請保護令 特登工廠納管審核將於9月底完成 中市經發局傳授補正技巧 美檢向法官聲請保護令 川普：侵犯我言論自由 #SEC #幣安 #美國法院 #申請 #保護令 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣核發首家露營場土地許可 多數業者申請仍裹足不前 13:182023/08/12 生活 成功申請教育部百萬獎學金 台科大2學子赴歐洲築夢 13:492023/08/09 生活 台灣旅客赴越南可申請電子簽證 有望省下大筆費用 22:572023/08/14 國際 登革熱未列職業病 農業部率先助農民申請職災保險給付 13:392023/08/11 生活 《國際產業》運輸公司Yellow不堪負債 申請破產保護 14:192023/08/07 財經 卡努風災農損初估1.5億元 現金救濟今起接受申請 18:232023/08/10 生活 房貸補貼不符資格者多為這條件 林右昌：別以不合格率看待 15:522023/08/08 政治 許淑華急喊中央爭取300國軍助災區重建 十軍團：直接申請就調人力 21:022023/08/08 政治 遭指控放水鏡電視變更申請 NCC：無證據證實違反規定 14:512023/08/07 政治 產創2.0時代 安永提報稅五重點 21:102023/08/07 財經 越南修法刺激國際旅遊 新規遲不公布業者霧煞煞 22:442023/08/14 國際 安以軒丈夫陳榮煉 申請居留延期遭駁興訟敗訴 13:592023/08/13 娛樂 「繼續僱用獎勵計畫」僅限64歲時申請 勞團籲放寬限制 12:162023/08/10 生活 北市薇閣高中113人錄取台大 占比全國最高 17:072023/08/15 生活 華懋股票上市案 證交所審議通過 20:102023/08/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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