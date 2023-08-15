加密幣交易平台幣安（Binance）14日向美國法院提出針對美國證管會（SEC）申請保護令，強調其已經向SEC提交充份的資料，但後者卻向其要求提供的資料「過於寬廣」和「過度繁重」，因此要求法院限制SEC所提出的不適當要求。