Lulu（黃路梓茵）的爸爸開程車，卻遇上乘客坐「霸王車」，對方從台中搭到台北車資共3600元，只付了300就落跑，之後Lulu爸爸報警，該位女乘客稍早已找到，警方依詐欺罪嫌偵辦。Lulu得知人抓到消息後，也回應感謝外界協助。

今日林口警方調閱監視器，在佳林路一處民宅找到28歲陳姓女乘客，未料對方辯稱自己跟男友均在待業中，無力負擔車資，訊後已將她依詐欺罪送辦；而這位超兇女乘客腳上的鞋款也被挖出，是穿Sacai x nike vaporwaffle球鞋，價格約3萬9800元，是車費的11倍。而眼見事情有了進展，Lulu晚間更新貼文內容，提及很感激林口派出所的警察，也表示之後會請警察接手案件，此外，藉由此事，Lulu提醒所有人坐了計程車，務必付完車資再離開，即使100元也是辛苦錢，同時勸計程車司機們綁定信用卡或以其他方式扣款，以保護自己，最後不免感慨希望這個社會能互信共好。

女乘客搭霸王車腳竟穿上萬潮鞋。（圖/警方提供）

據了解，這名陳姓女乘客僅付了300塊現金，便以回家找男友付剩下的3300元車資便離去，因此LULU爸便在現場等待，不料等了半個小時，卻始終未見陳女現身，最後才知道被騙，前往林口派出所報案，讓Lulu覺得很生氣，表示爸爸載到長途旅客本覺得很開心，怎料釀成這種局面，痛批對方「壞蛋」，所幸在警方協助之下討回公道，網友也很替她開心，留言寫下：「讚讚找到了」、「希望每個行業都被尊重善待」、「Lulu跟Lulu爸辛苦了，一定要這名乘客把車資付清。」