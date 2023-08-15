據了解，沙國近日已透過阿布都拉國王科技大學（Kaust）向輝達採購至少3千片最新H100晶片。若以單價4萬美元估算，沙國訂單總額高達1.2億美元，估計年底前出貨。

阿聯則是在阿布達比的國家科技創新研究院研發大規模語言模型「獵鷹」（Falcon），為此向輝達採購數千片AI晶片。

一名內情人士表示：「阿聯決定自行掌控AI運算能力與人才，並自行開發AI平台，不依靠中國或美國。更重要的是，阿聯有龐大資本及能源來達成這個目標，也能吸引全球最優秀的人才。」