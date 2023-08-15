據了解，沙國近日已透過阿布都拉國王科技大學（Kaust）向輝達採購至少3千片最新H100晶片。若以單價4萬美元估算，沙國訂單總額高達1.2億美元，估計年底前出貨。
阿聯則是在阿布達比的國家科技創新研究院研發大規模語言模型「獵鷹」（Falcon），為此向輝達採購數千片AI晶片。
一名內情人士表示：「阿聯決定自行掌控AI運算能力與人才，並自行開發AI平台，不依靠中國或美國。更重要的是，阿聯有龐大資本及能源來達成這個目標，也能吸引全球最優秀的人才。」
全球一窩蜂投入AI研發使輝達晶片需求爆量，不僅科技大廠爭相搶購，近日《金融時報》引述消息報導沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國兩大中東強權也向輝達下單數千片AI晶片。
據了解，沙國近日已透過阿布都拉國王科技大學（Kaust）向輝達採購至少3千片最新H100晶片。若以單價4萬美元估算，沙國訂單總額高達1.2億美元，估計年底前出貨。
阿聯則是在阿布達比的國家科技創新研究院研發大規模語言模型「獵鷹」（Falcon），為此向輝達採購數千片AI晶片。
一名內情人士表示：「阿聯決定自行掌控AI運算能力與人才，並自行開發AI平台，不依靠中國或美國。更重要的是，阿聯有龐大資本及能源來達成這個目標，也能吸引全球最優秀的人才。」
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