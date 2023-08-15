儘管大幅升息，盧布兌美元盤中仍貶值2.3％報99.2盧布。14日盤中最低102.38盧布創去年3月中來新低。受西方制裁和入侵烏克蘭軍費不斷飆升影響，盧布匯率今年來累計大貶34％。

盧布大貶令總統普丁不滿而一再對央行施加壓力。其經濟顧問歐雷希金（Maxim Oreshkin）14日指責央行柔弱貨幣政策令盧布走貶後，央行就召開緊急會議指通膨正增加盧布貶值壓力，預期通膨在往上升。

今年7月通膨年率4.3％連升三個月並創五個月新高，但仍遠低2月的11％。

央行上次緊急升息是去年2月底，當時一口氣升息至20％，隨著去年下半年通膨壓力減弱而把利率穩定地調降至7.5％，直到今年7月才升息100個基點至8.5％。下一次利率決議日期在9月15日。

央行在會後最初聲明中沒做出其慣常鷹派指引，而僅表示會考慮進一步升息，讓外界揣測其最新行動是一次升息到位。專家認為央行大幅升息，對穩定盧布匯率不會有持久作用。

藍灣（BlueBay）資產管理新興市場策略師艾許（Timothy Ash）說：「只要俄烏戰爭繼續打，只會令俄羅斯、俄國經濟和盧布等情況惡化。」

他強調升息不能解決任何問題，在實質國內生產毛額（GDP）成長放纋下，升息只能暫緩盧布貶值速度。只有戰爭和西方制裁等核心問題被解決，才能令盧布匯率回穩。

Equiti資本首席宏觀經濟師柯爾（Stuart Cole）說，盧布貶值風險會不斷增加通膨壓力，並顯示俄烏戰爭代價正由俄國民眾來承受。

投資銀行Renaissance Capital經濟師米拉斯切柯（Andrei Melaschenko）說，雖然央行針對通膨風險做出正確應對，但卻是被克里姆林宮譴責後不久宣布升息，就更令人對其獨立性產生疑問。