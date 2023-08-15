在各終端應用中，AI是需求成長潛力最大的領域，今年以來獲得市場最高的關注，瑞銀估計，AI占2023～2026年ABF需求的比重各為3％、5％、6％、7％；生成式AI的CPU與GPU至2025年將貢獻ABF產業4％營收。

值得注意的是，AI相關的載板市場現在雖然幾乎由日廠Ibiden獨霸，但瑞銀證券點名，欣興已經打入AI伺服器加速器模組供應鏈，下半年通過通用基板認證，比起其他同業，更有機會奪取市占率，成為CPU與下一代GPU的第二供應商。

鑒於欣興搶食AI商機的立足點最高，內外資大型研究機構在ABF族群中，最看好的對象也是欣興，包括：野村、美銀、高盛、匯豐、中信投顧、凱基投顧、摩根大通與瑞銀證券等，全都給予欣興「買進」或「優於大盤」投資評等，推測合理股價最高上看264元。

其中，美銀證券最近才升評欣興「買進」，加入多頭陣營。美銀認為，欣興來自AI伺服器相關訂單前景愈來愈亮眼，相比其他搭上AI題材的硬體企業，欣興的獲利年複合成長率表現更佳，卻較其他企業折價10％～20％，以評價面來說顯得委屈，因而啟動升評。

根據歐系外資估算，欣興2024年每股稅後純益（EPS）將較今年成長翻倍以上，來到17.06元，2025年的EPS則達21.41元，再創獲利新巔峰。