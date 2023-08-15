隨著UAW與三大車廠的談判日趨緊張，工會下個月發動罷工的可能性攀升，分析師開始估算三大車廠的潛在損失。現行的勞資合約將於9月14日到期，UAW要求至少加薪4成，比照三大車廠執行長過去4年的的加薪幅度。

在此同時，白宮密切注意雙方的協商進展。拜登14日透過聲明稿表示，底特律三大汽車廠與UAW聚首協商新合約，呼籲雙方合作促成公平的協議。

花旗分析師麥克利（Itay Michaeli）估計，就通用而言，若工人罷工2周、影響10萬輛汽車生產，該公司息稅前獲利（EBIT）恐流失約13億美元。若罷工持續5周、影響28萬輛汽車生產，對EBIT的衝擊將達34億美元，與2019年的罷工損失相仿。

麥克利指出，近期的新聞頭條皆顯示汽車廠的勞資談判挑戰加劇，下個月發動罷工的可能性攀升。

至於福特，麥克利估計，罷工2周、影響13萬輛汽車生產，恐讓EBIT流失16億美元。若罷工長達5周、打擊33萬輛汽車和卡車生產，對EBIT的衝擊將達40億美元。

麥克利表示，罷工期間越長，經銷商的汽車庫存就越少，對通用銷售的衝擊可能在10月下旬浮現，而福特的汽車銷售估計在10月中開始感受到罷工的影響。

麥克利指出，通用與福特若是經歷短暫、1周罷工，則可望維持財測不變，但如果罷工超過2周，兩家車廠恐被迫調降財測。

另外，德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）在報告中指出，工人罷工每周對三大車廠的獲利各削去4億至5億美元，合計約達14億美元。

通用2019年的罷工持續將近6周，EBIT總計損失36億美元。