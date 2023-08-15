德國今年關閉了最後3座核電廠，實現了「非核家園」的承諾。不過，德國最大的能源公司意昂集團(E.ON)執行長萊茵哈特•伯恩鮑姆(Leonhard Birnbaum)深以為憂，他說德國應該要停止推銷自己的反核看法給其他歐盟國家；反之，德國應認識到核電在清潔能源轉型中的重要性。

英國金融時報(FT)報導，伯恩鮑姆說，柏林方面應該接受不同意見，並且最好與法國達成妥協，好好的與巴黎在能源合作，才能突破僵局。

主要的癥結點在於，德國不同意法國主張「各國政府可以直接向發電廠提供國家補助」，德國認為這違反歐洲電力自由化，但真正的原因是，法國政府想要直接向法國內部的核電公司提供投資，那麼其他民間能源集團可能完全不是對手。

歐洲電力是自由市場模式，允許各國相互買賣電力。法國在今年上半年，再次奪回「售電最多」的寶座。

意昂集團是歐洲最大公用事業公司，旗下有天然氣與電力公司，在歐洲擁有 4800 萬客戶。伯恩鮑姆表示，如果兩國能夠以「每個人都儘自己的一份力量」的心態，來處理爭端，那麼對每個人都更好。

伯恩鮑姆說：「法國人無法說服我們使用核能，但我們也無法說服他們不使用核能。這就是為什麼我覺得應該互相遵重，我們應該採取不同的討論方式。」

「更好的解決方法不是來自相互對立、相互排斥，而是朝共同目標努力。」

伯恩鮑姆是在宣布意昂公司第二季度業績的記者會上發表上述言論，該公司上調了利潤預期，調整後的淨利潤為27億歐元至29億歐元，之所以獲利尚可，是因為烏克蘭戰爭造成的能源危機的不利因素，「正在減弱中」。

今年德國關閉的3座核電廠當中，有1座是意昂集團所有，所以伯恩鮑姆很清楚核能的電價優勢。他也是德國少數不反對核電的能源業者之一，他說「德國需要法國的核電，他們正在幫助德國向可再生能源系統轉型。」

法國能源部長安妮絲‧潘尼爾-魯納赫(Agnès Pannier-Runacher)表示，德國明明就在用法國的核電，卻在歐盟會議上抵制有利核能的法案。(圖/法國能源部)

在德國核能完全停轉以後，德國一直成為法國電力的淨進口國，這使法國能源部長潘尼爾-魯納赫(Agnès Pannier-Runacher)指責柏林虛偽，「一邊使用核電，一邊否認核電的價值」。

潘尼爾-魯納赫在德國商報的訪問時說：「(德國)大規模進口法國核能，同時又拒絕承認核能作為低碳能源價值，阻止核能的每一項歐盟立法，這做法非常矛盾。」

她還批評柏林主張的「燃氣發電是實現2045年碳中和目標的橋接能源」，雖然該法條通過，但是她完全不同意，潘尼爾-魯納赫說：「天然氣是一種化石燃料。」

面對法國能源部長如此重砲抨擊，柏林官員回應「別忘了，去年冬季，法國是電力淨進口國，主要仰賴德國的電力」，當時法國的多數核電廠，都在進行歲修而難以發電。

柏林的官員繼續說，「我們(德國)進口法國電力，只是因為它更便宜，而不是因為電力短缺。」

另外，柏林的內閣成員認為，可再生能源比核能更清潔、更安全，並指責法國政府刻意保護他們的核工業，不符合歐盟電力自由市場的做法。

巴黎方面則回應，請柏林方面正視應對氣候變化的有效手段，德國對核能的抵制絕對是錯誤的。