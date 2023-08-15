民進黨籍議員吳宏謀（站著）聽完林聰池的建議後，持不同意見，認為不應將派消防局與警察局空間共用，會影響派出所運作。（吳佩蓉攝）

無黨籍宜蘭縣議員林聰池（站著）強調「民眾的生命不能等」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣礁溪鄉救護案件量排名全縣第3高，每月多達270件，僅有的2輛救護車皆在礁溪分隊，無黨籍議員林聰池在定期會議中提出增設救護車於四城派出所一案，今（15日）消防局長徐松奕邀請林聰池、民進黨籍議員吳宏謀、村長們及相關單位於派出所簡報說明，2議員意見不合、互相咆哮；徐松奕允諾會盡速增設。

對於位在礁溪鄉和宜蘭市中間的村民，像是吳沙村、龍潭村、匏崙村及二結村等，若遇到緊急狀況，即使宜蘭分隊同時出勤至少也需要20至30分鐘，林聰池強調「民眾的生命不能等」，他說，附近村莊人口約16000多人，非常需要救護車進駐以保障居民生命安全，也多次與警察局、消防局協調爭取。

林聰池指出，在會議中除了要求消防局盡快規畫尋地增設消防分隊外，同時也建議短時間內先在四城派出所安排救護車及醫療人員駐點，不僅可支援礁溪地區南北向的緊急救護外，亦能擴大東西向的救護量能；議會必全力支持，極力向中央爭取經費建設新的消防廳舍，才是較長遠的計畫。

吳宏謀聽完林聰池的建議後，持不同意見，認為不應將派消防局與警察局空間共用，會影響派出所運作，他強調「暫時性的沒關係」，但要求消防局需要設定期限盡速增設分隊。2議員你一言、我一句、互相咆哮，場面鬧哄哄！最後村長們也支持先安排救護車進駐，日後再取得公家土地增設礁溪第二分隊。

徐松奕表示，議員們在議會中有正式提案，在四城區8個村內增加救護量能，且礁溪每逢假日都有塞車問題，礁溪分隊又位於市區的北邊，在出動過程中常塞在車陣中，造成救護時間延宕；消防局積極處理這些問題中，會先向縣府提案討論，礁溪與宜蘭分隊先派員支援四城，讓救護更順暢、村民生命安全能得到保障。