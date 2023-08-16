已故澳門賭王何鴻燊千金何超儀18歲就簽約滾石唱片，以歌手身分進入演藝圈，後來她跨足影視1999年憑藉電影《豪情》榮獲金像獎最佳女配角，近年她成立樂隊展現對搖滾音樂的態度；日前何超儀出席活動透露老公陳子聰身體抱恙一度險喪命，也讓她暫時停工，專心照顧老公。

根據港媒《香港01》報導，何超儀、陳子聰夫婦原訂6月要一起出席活動，但當天只有何超儀一人出席，對此何超儀表示老公很忙，且身體虛弱，病況雖然不會立即致命，卻非常棘手，讓她很想爆粗口，何超儀首次在節目《The Do Show》談到老公病史及險些喪命及截肢過程，「我老公大動脈撕裂，簡直是爆裂了呀」，她藉此呼籲大家，這種病是沉默殺手，也沒什麼病徵，但平常多檢查可以避免。

（來源／影片取自The Do Show YouTube，如遭刪除請見諒。）

2016年陳子聰因肝硬化住院，好在是初期就發現，很快就治癒，後來又罹患直腸炎，何超儀形容那時候陳子聰不能進食只能吊鹽水，瘦到像骷髏頭，且陳子聰是老菸槍，因為生病才戒掉菸癮，之前陳子聰去澳洲拜訪親戚，一直感到腰痛，痛到暈才緊急送醫，檢查後醫生判斷是肚臍以下的動脈爆了，這種病易發生在愛抽菸、喝酒、飲食油膩的患者身上，當下立刻動開肚手術，肚子裡全都是血，描述過程「首先把內臟拿出來，將裡面的都拿出來清洗」，切除爛掉的內臟，尿道和腎臟都有狀況，手術後陳子聰還需要輸十多包血，幾乎用光醫院的血庫，且陳子聰的腳趾曾呈現紫色，差點因肌肉壞死截肢，是何超儀用自己的體溫為他暖腳，才保住他的腳，最後陳子聰昏迷一個月又一星期才醒。

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