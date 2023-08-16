印度總理莫迪的「Make in India」計畫的推動之下，2014年至2022年印度製造的手機產量累計突破了20億部，成為全球第2大手機生產國。尤其值得注意的是，智慧手機在印度出貨量達到98%，完全可以自給自足。

據《芯智訊》引用市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，2014年至2022年印度製造的手機量產累計突破20億部，年複合增長率達到了23%。這除了是受到政府推動的影響，還要加上印度內部的巨大需求。

Counterpoint Research分析師 Tarun Pathak 表示，印度製造手機取得了長足的進步，當地製造業不斷成長。印度市場截至 2022 年已有超過98%的出貨量來自印度製造。相較於2014年現任政府剛上任時，這一比例僅有 19%。

Counterpoint Research的報告稱，印度政府推動的政策是循序漸進的，分別有「階段性製造計畫」（PMP）、印度製造、「生產連結獎勵」（PLI），以及「自力更生的印度運動」（ Atma-Nirbhar Bharat），大力帶動印度本地製造業，並提高附加價值。

報導說，隨著印度當地製造業的發展，帶來的附加價值也超過了15%，這個數字在8年前僅有個位數。現在也有越來越多的企業在印度設立手機與相關零組件產線，帶動當地投資成長、就業機會增加，且也讓印度整體生態系統蓬勃發展。現在印度政府也打算再進一步讓印度成為半導體製造與出口中心。