11日正午時刻，南韓首爾街頭出現4名僅著比基尼、戴頭盔的女子，她們坐在重機後座，在街頭馳騁，不過一行人最終進了警察局。韓媒指出，4名女子分別為3名演員及1名成人雜誌模特兒兼YouTuber，藉由街頭表演宣揚性教育觀念，當中的YouTuber幾日後再度穿著比基尼，在弘大街頭騎滑板車，引發側目。專家指出，比基尼辣妹的表演可能觸犯猥褻表演罪，最重可判1年有期徒刑。

首爾江南街頭日前出現4名比基尼辣妹坐在重機後座馳騁。

綜合韓聯社、紐西斯（Newsis）通訊社報導，11日正午12時39分，首爾江南警察局接獲報案，指出4輛重機在江南德黑蘭路上行駛，後座載有戴著頭盔、僅著比基尼的辣妹，警方在20分鐘後盤查4名重機騎士與比基尼女郎，並帶回調查，一行人表示是為了宣傳雜誌而上街。

12日，南韓成人片製作公司「MIB」也在YouTube頻道上傳多部以「摩托車比基尼女郎」為題的短片。

報導指出，4名比基尼辣妹中，有3人為「MIB」製作公司的演員，另1人為28歲成人雜誌模特兒兼YouTuber「Haneul」，她的YouTube頻道有超過2萬人追蹤，主要分享遊戲等內容。

오늘(11일) '비키니녀' 태운 오토바이 4대 출몰한 서울 강남 근황https://t.co/3pxQ1iXug9 — 황시은 (@hwangsi80520670) August 11, 2023

這些演員受訪時表示，他們的行動其實是一場表演，目標是宣傳RAP意識形態。RAP是荷蘭一種性教育意識形態，主張民眾應該接受青少年擁有性權利，允許青少年參與及發表意見。

受訪演員表示，她不只想在首爾街頭穿著比基尼、坐重機趴趴走，未來還想在不同城市進行這場表演。

繼比基尼重機辣妹後，首爾弘大商圈也出現比基尼辣妹騎滑板車。

另據《首爾經濟日報》、「News1」、「Gukjenews」報導，14日，南韓網友間再度瘋傳弘大商圈一名比基尼女郎泰然自若地在街頭騎滑板車的畫面，這名女子正是重機辣妹中的YouTuber「Haneul」，民眾看到她時多半瞪大眼睛，許多南韓網友也批評她「求關注」，質問「她為何要這麼做」。

不過Haneul也在個人Instagram發文，「偏差？觀看？營銷？仇恨？」，歡迎民眾用各種角度思考及自由觀看。

目前首爾警方正在研究是否要指控比基尼辣妹一行人「過度暴露」。根據南韓「輕罪處罰法」規定，過度暴露指的是「在公共場所暴露包括生殖器、臀部在內等重要部位，令他人感覺丟臉或不舒服」。

報導指出，在泳池或海邊穿著泳衣並不構成過度暴露，但如果是在一般街頭，可能會因過度暴露遭到起訴和懲罰。

南韓「輕罪處罰法」中的過度暴露罪及「刑法」規範的猥褻表演罪，都羅列了在公共場所過度暴露可能面臨的處罰，過度暴露罪最高可處10萬韓元（約新台幣2388元）罰款，猥褻表演罪最重可判1年徒刑。

THE律師事務所律師預測，比基尼重機女郎等人可能適用猥褻表演罪。