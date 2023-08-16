台積電美國廠遭遇挑戰，因熟練安裝設備的專業人員，量產延後到2025年，台積電欲調派500名有經驗的台灣工人赴美協助，卻引發亞利桑那州工會反彈，批評藉機引進低薪勞工，並向國會議員請願，要求阻擋台灣勞工的工作簽證。美國強悍的工會文化，讓不少企業頭疼，難怪台積電創辦人張忠謀直言，工會將造成勞資對立，非常不好，因此他主張，企業照顧好員工，就不需要工會。

台積電日前坦承，美國亞利桑那州廠因熟練裝機的人才不足，4奈米製程量產時間，將由原訂2024年底延至2025年。董事長劉德音表示，須從台灣調派經驗豐富的專業人員，培訓當地技術員工。

亞利桑那建築業工會（BCTC）會長巴特勒 （Aaron Butler）稱，當地勞工40年來為英特爾建造和裝配晶圓廠，擁有技術及經驗，駁斥台積電有關美國工人存在技術差距的說法。

巴特勒質疑台積電未能明確說明，亞利桑那州工人究竟缺乏什麼技能，或是台灣勞工能為美籍勞工提供何種具體訓練。他認為，台積電建廠延誤歸咎於美國工人，只是想引進低薪外國工人的藉口。BCTC是亞利桑那州最大工會之一，代表逾1萬5000名的建築工會勞工。

對此，台積電澄清，亞利桑那晶圓廠目前在關鍵裝機階段，需要有熟練的專業人員，由台灣調派赴美人數相當有限，他們只會短暫停留支援，不影響當地1.2萬名現場員工，更不會以外籍工人來取代。

9to5Mac披露，為了解決建廠落後問題，台積電打算派500名有經驗的台灣勞工赴美支援，但亞利桑那州工會已開始請願，他們要求聯邦參眾議員擋下這些台灣人的簽證。工會指出，為了避免台積電亞利桑那廠的美國工人被外國人搶走工作，想阻止發放500名EB-2的工作簽證。

台積電美國廠這次延產風波引發美工會強烈反彈，過去張忠謀也多次提到美國工會問題。去年12月台積電赴美設廠的移機典禮上，美國總統拜登高喊「Union is coming back（工會回來了）」，張忠謀上（7）月在一場活動上坦言，當時聽到拜登說那句話覺得很刺耳。

中央社報導，半導體業內人士分析，張忠謀並非認為工會不好，而是指好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。張忠謀在德州儀器20多年，花很大力氣，才讓德儀不需要工會。

此前，張忠謀受訪時表示，一旦有工會，將造成勞資對立，非常不好。工會或許會對勞工帶來暫時好處，如提高薪資、降低工時，但長期來說，對勞工和整個社會都不好。

本月初，美國汽車工人工會（UAW）向通用（GM）、福特和Stellantis等底特律三大車廠施壓，要求他們為車廠勞工調高薪資4成，為近年來最大調幅。一旦勞資雙方無法達成共識，工會不排除下個月（9月）展開罷工抗議。

拜登周一發表聲明，「求各方共同努力，達成一項公平協議，隨著我們過渡至新技術，UAW理應獲得一份維持中產階級生活水平的合約」。

美汽車工人要求加薪4成，可能讓GM、福特的人事成本爆增超過800億美元。