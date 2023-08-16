中國大陸商務部近日認定，台灣聚碳酸酯（PC塑料）存在傾銷行為，大陸產業遭到實質傷害，自15日起施行臨時反傾銷措施，出口商必須提交保證金；未來若調查成案，即轉成反傾銷稅，稅率介於16.9~22.4％，引發討論。前立委郭正亮指出，中國大陸現在正在針對台灣2455項商品，做「貿易壁壘調查」，這個才是真正要命，10月中要公布第一波，距離總統大選僅三個月。且之後還有第二波，剛好在1月13日，就在投票當天！

「韓國本來就跟大陸有FTA，所以如果不是我們有ECFA，我們的關稅肯定比韓國高！」郭正亮15日在《盧秀芳辣晚報》節目中強調，現在的麻煩在哪裡？大陸很多產品想進來台灣，我們都用各式各樣的名義禁止進來，或用反傾銷的方式讓它變貴。

郭正亮指出，中國大陸現在正在調查2455項商品，10月中要公布第一批，「這個才是真正要命！2455項！」而且他已經透過各種同業公會，我們也配合了，因為同業公會想要把握這個市場，都遞出調查報告。主持人盧秀芳提到，10月中距離大選，只有三個月了？

「三個月之後還有第二批！就剛好1月13日，就是投票當天！」郭正亮直言，「就貿易壁壘調查啊！」