中國大陸第三艘航空母艦「福建艦」可能不久之後就要海試，大陸央視稱，未來三艘航空母艦可能沒辦法滿足需求。美媒《1945》近期直言，解放軍海軍在成為世界最大海軍之後，還將取代美國成為世界最強海軍。前立委蔡正元15日在《新聞大白話》節目強調，美國兵推指出，美軍航母、戰艦、戰機難贏解放軍，但核潛艇贏得了。此外，大陸航母演訓剛成軍，演訓時間不足，若補齊這些短板，美軍連慘勝的優勢都將不再。

「中國大陸是不是會成為世上最強的海軍？說是這麼說，但我覺得距離還很遠！」蔡正元表示，因為中國大陸海軍現在還有一些短板，像航空母艦剛成軍，演習的時間、鍛鍊的時間可能還不夠，戰略能不能完全發揮？有待觀察跟加強，這是第一個。

蔡正元提到，中國大陸目前所謂的戰略核潛艇，不管在體量、數量、質量，都還落後美國的戰略核潛艇。美國在好幾次的兵推裡面都一再說，跟解放軍對抗，航空母艦贏不了，各種艦贏不了，飛機贏不了。但是有一項贏得了，就是戰略核子潛水艇，他們佔了優勢。

蔡正元強調，美國每一艘戰略核子潛水艇，都比中國大陸的體積大，載彈量都比中國大陸的體積多，數量多，然後藏的地方比中國大陸的核潛艇更深，所以他們認為最後能夠「慘勝」的原因，是靠這些。

「事實上是不是會這樣？沒有打仗誰也不知道！」蔡正元直言，但是，中國大陸在這方面的短板如果補齊了，「美國人就沒有辦法繼續吹牛了！」