美國夏威夷度假勝地毛伊島遭野火肆虐，造成嚴重傷亡。慘重災情中，幸好仍有令人振奮的獲救消息傳出。近日有網友分享親人成功逃離野火的經過，原來靠著iPhone的「SOS緊急服務」功能，困在野火中的一家5口，得以與救難人員聯繫，最後順利脫困。

據《紐約郵報》等外媒報導，網友Michael J. Miraflor日前在社群網站X（前身為推特）上發文，分享了他哥哥與女友的表親一家人，如何在手機沒有任何訊號、大火又瞬間包圍他們座車的危急情況下，只好啟用iPhone的「SOS緊急服務」功能，沒想到真的成功聯繫上救難人員。

從手機截圖可以看到，他們在晚間6點13分左右進行通報，並提供定位與車輛外觀等訊息。一連串求救內容「大火包圍了我們」、「能見度為零」、「車子還是超級燙」等都可看出當時危急的狀況。

幸好在工作人員與消防部門聯繫後，這一家5口順利在6點47分獲救。Michael J. Miraflor發文時直言，iPhone的SOS緊急服務「真的救了他們的性命」。他表示，蘋果的「SOS緊急服務」可以透過衛星傳送訊息，即便沒有訊號也能運作。

蘋果官網資料顯示，「SOS緊急服務」是在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下，能夠透過衛星服務，自動撥打當地的緊急救難電話，同時也會將你所在的位置分享給緊急服務單位。但目前僅支援 iPhone 14、14 Pro，截至目前為止，台灣地區尚未啟動該項功能。

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