美國夏威夷度假勝地毛伊島遭野火肆虐，造成嚴重傷亡。慘重災情中，幸好仍有令人振奮的獲救消息傳出。近日有網友分享親人成功逃離野火的經過，原來靠著iPhone的「SOS緊急服務」功能，困在野火中的一家5口，得以與救難人員聯繫，最後順利脫困。

據《紐約郵報》等外媒報導，網友Michael J. Miraflor日前在社群網站X（前身為推特）上發文，分享了他哥哥與女友的表親一家人，如何在手機沒有任何訊號、大火又瞬間包圍他們座車的危急情況下，只好啟用iPhone的「SOS緊急服務」功能，沒想到真的成功聯繫上救難人員。

從手機截圖可以看到，他們在晚間6點13分左右進行通報，並提供定位與車輛外觀等訊息。一連串求救內容「大火包圍了我們」、「能見度為零」、「車子還是超級燙」等都可看出當時危急的狀況。

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.



No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf — Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) August 10, 2023

幸好在工作人員與消防部門聯繫後，這一家5口順利在6點47分獲救。Michael J. Miraflor發文時直言，iPhone的SOS緊急服務「真的救了他們的性命」。他表示，蘋果的「SOS緊急服務」可以透過衛星傳送訊息，即便沒有訊號也能運作。

蘋果官網資料顯示，「SOS緊急服務」是在手機沒有行動網路或Wi-Fi連線之下，能夠透過衛星服務，自動撥打當地的緊急救難電話，同時也會將你所在的位置分享給緊急服務單位。但目前僅支援 iPhone 14、14 Pro，截至目前為止，台灣地區尚未啟動該項功能。