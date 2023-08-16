口腔健康出了問題，一般人往往不會太過緊張，然而學界有愈來愈多研究顯示，口腔細菌與身體系統的某些疾病有關。除了腸癌、心臟病，美國學界日前發現，牙齦疾病可能會導致防止腦部發生病變的細胞改變，誘發失智問題。

英國《太陽報》報導，美國佛賽斯研究所（Forsyth Institute）與波士頓大學（Boston University）與研究團隊透過老鼠研究發現，口腔細菌會使得保護大腦免於出現澱粉樣蛋白斑（amyloid plaque）的細胞出現變化。澱粉樣蛋白斑是一種與阿茲海默症患者的細胞凋亡、認知能力下降有關的蛋白質，堪稱阿茲海默症的正字標記。

研究人員肯塔奇（lpdogan Kantarci）說明，若不注意口腔發炎與感染問題，就無法真正預防阿茲海默症這種會影響全身的疾病。此前有研究顯示，與牙齦疾病有關的發炎，會觸發大腦的發炎反應。波大的研究則想探知，口腔細菌會否引發腦細胞的變化。

研究團隊研究的是小神經膠細胞（microglial cell），這種細胞負責消化澱粉樣蛋白斑，這種細胞接觸到口腔細菌時，會因為受到過度刺激而「吃太多」，最後變得「太胖」，變得不再有能力消化斑塊。

牙齦疾病會導致牙齦與牙齒之間出現傷口。肯塔奇說：「這可是開放性傷口，細菌會從你的嘴巴進入血液，經由循環跑到身體其他部位。」這些細菌最後會越過血液／腦部屏障，刺激腦部的小神經膠細胞。

肯塔奇說：「查明口腔細菌如何引起神經發炎，能幫助我們研發更多對症治療的策略。」

肯塔奇表示，波大的研究表明，為了預防神經炎症、神經退化，控制與牙周病有關的口腔細菌將是關鍵所在：「口腔是人體的一部分，如果不好好注意口腔發炎與感染，就真的沒辦法預防阿茲海默症這種會影響全身的疾病。」

這項研究成果已於今年7月刊登於《神經炎症期刊》（Journal of Neuroinflammation）。