比亞迪近日迎來了第500萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達成這一里程碑的汽車製造商。比亞迪董事長王傳福認為，中國汽車的時代已經到來，必將誕生一批世界級汽車品牌，目前中國大陸新能源車全球市佔超過50％，「3年內還可望提升到70％」。國際事務專家賴岳謙15日在《新聞大白話》節目強調，以大陸目前發展，幾乎佔有電動車所有領域的優勢，印尼藍鳥計程車隊也用比亞迪車款，未來經驗交流、口碑行銷威力很大

「我覺得絕對有可能！最主要汽車的使用期限是比較長的。」賴岳謙表示，比如說公務車可能五年一換，老百姓比較苦哈哈的，可能就開個十年、二十年，就可以知道，再怎麼快，公務車可能還是會開到五年，所以汽車的使用時間很長，甚至可以用到十年、二十年。

賴岳謙指出，現在中國大陸的能源車，其實已經佔到全世界主要的份額。以電池來講，也佔有領先的地位。由於新能源車，他是用馬達的，它不是像傳統汽車用引擎，引擎的維修費很貴，馬達的維修就沒有想像中那麼貴，主要是電瓶的續電容量跟速度，還有供電的穩定度等等問題。

「以大陸目前來講，幾乎佔有所有領域的優勢！」賴岳謙強調，再加上中國大陸一開始的政策方向就是正確的，也就是把互聯網、AI，整個都融入在新能源車上面。所以會看到，連華為也投入這個領域了，華為有5G、6G，未來的車全都要智能化，而且車子裡、家裡都能整合在一起。

賴岳謙直言，這樣子發展下去，歐美的國家怎麼能跟得上？這個就真的是彎道超車最經典的一個案例，中國大陸在汽車工業這個部分，總算站穩了腳跟。所以王傳福的講話不會只是空穴來風，也不會只是吹牛。「像印尼的小藍鳥計程車，其實威力很大！」因為計程車的載客量很大，所以開的人也好，坐的人也好，坐過就會經驗交流，都會提供車子免費的口碑促銷。

5月31日消息，根據外媒報導，比亞迪將供應印尼最大計程車商「藍鳥」（Blue Bird）車隊新能源車的80％。