上大學後，不少學生會買機車代步，省去等待大眾運輸的時間。就有一名大一男生吵著要媽媽幫買機車，但看到要買的是「國民神車」光陽GP卻開口嫌棄，表示自己想要的是勁戰，還嗆「如果我被取綽號叫39800誰要負責」。

日前有女網友在「匿名公社」發文表示，兒子想買10萬的新勁戰，不想要不到4萬光陽GP，嫌後者是便宜貨，而自己也打算順應兒子要求，引發砲轟。事隔幾天，另名男網友在同社團發文，表示自己就是那篇文章的「兒子」，他說吃飯的時候，看到媽媽邊滑手機邊哭，卻又不說原因，他一把搶過來，才知道媽媽之前發文被網友罵慈母多敗兒，大罵網友說話難聽，「家務事輪的到你們來嘴嗎」、「憑什麼罵我媽」。

原PO不滿說，新勁戰跟光陽GP放在一起，前者就是比較好看啊，結果大家都說買GP就好，萬一開學一騎，大家都知道他的機車不到4萬怎麼辦，這樣有哪個女生願意讓他載，「如果我綽號被叫39800你們要負責嗎，被笑的是我又不是你們，傻眼」。

文章貼出讓眾人都看傻：「現在學生觀念真是有趣」、「你是來報恩的？還是來報仇的？不知媽媽工作的辛苦嗎」、「看來敗兒不是叫假的」、「不會自己打工去買嗎」、「靠媽媽出錢還敢那麼大聲」、「你該不會以為騎勁戰就一定騎得到妹子吧？」、「女生想坐的是四輪不是二輪好嗎」。