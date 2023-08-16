過去幾年物價不斷上漲，尤其是近一年可說非常有感。就有網友感嘆，如今似乎只剩下剪頭髮沒有漲價，至少還有百元剪髮，100元就搞定，卻被鄉民打臉，更揭露有的百元剪髮，甚至直接漲價一倍，變成200元。

網友載PTT八卦版發文「是不是只剩下剪髮沒漲啊」，他表示自己以前都到家庭理髮，100元就搞定，現在長大漲價很多，但四處都是百元理髮的連鎖店，更乾淨快速，價格同樣是100元，感嘆只剩剪髮沒漲價。

但許多鄉民看到後，質疑原PO很久沒剪頭髮了：「一堆漲到150甚至200」、「你根本沒去剪過吧，現在還要額外收服務費」、「以前剪+洗100元，現在分開算了，剪110+洗20」、「百元現在要多20才有洗髮，變相漲價」、「我家附近的已經漲到130了」、「現在最便宜的也要120了啦」、「100元的絕對沒包括洗頭」。

還有其他人透露，自己常去的理髮廳漲價更可怕：「小時候一直光顧的，一路下來從250漲到現在600...」、「從650剪到現在900了」、「洗加剪380~420今年七月漲到500，誰說沒漲」、「我這邊500->700」、「記得以前洗頭剪髮300搞定，現在500只有剪髮」。