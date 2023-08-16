貝尼亞回座時與賴清德握手。曾薏蘋攝

各國政要多下榻波旁南美足球聯盟大飯店，走廊上處處可見維安。曾薏蘋攝

副總統賴清德今上午（台北時間15日晚間8時30分）出席貝尼亞總統就職典禮，賴清德也利用此機會，與各國特使團的政要寒暄互動，不只美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）寒暄，還有和巴西總統魯拉十指緊扣，也與教廷特使團、西班牙國王互動。

貝尼亞演說時特別提到台灣時指出，「我們將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議」。巴拉圭以友誼及合作精神與「中華民國台灣」等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友而是以兄弟之邦相對。

就職典禮當地時間15日上午在巴拉圭總統府後廣場舉行，賴清德總統約8時許抵達巴國總統府，與各國元首、副元首分坐在觀禮台的兩側。賴清德前面是阿根廷總統跟西班牙國王，旁邊則是摩洛哥議長；巴拉圭官方語言是西班牙語，賴清德是該座位席區唯一戴口譯機的貴賓。

貝尼亞在就職演說兩度提到台灣，第一次是介紹各國來賓，提到副總統賴清德。一次則是致詞時。

巴拉圭駐館人員表示，台灣是貝尼亞演講當中，第一個提到的國家，也是篇幅最多的國家，後面才提到巴西、智利、美國等。

貝尼亞演說完畢，牽著妻子的手回座時，經過貴賓席，與各國政要握手致意，貝尼亞看到賴清德時，雖然有些錯過，但是他還是一手拉著妻子的手，轉身一手跟賴清德握手。

貝尼亞這次就職典禮，不少各國政要都與賴清德特使團下榻波旁南美足球聯盟大飯店，因此只要在飯店樓下抬頭一看房間樓層，不少走廊上都可以看到有隨扈站崗。

此外，飯店外面，不只警察，還有軍人荷槍實彈警備，特使團上午出席就職典禮，還有當地警察開道。